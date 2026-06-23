Enna, Autodromo, bilancio e Rottamazione Quinquies: il Pd soddisfatto e critica Gargaglione

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Il Partito Democratico di Enna, attraverso il segretario comunale Giuseppe Seminara, esprime grande soddisfazione per l’esito della seduta del Consiglio comunale svoltasi ieri sera, che ha visto l’approvazione di importanti provvedimenti per la città e l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale.

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«Al neo Presidente Marco Greco – dichiara – rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Siamo certi che saprà interpretare il proprio ruolo con equilibrio, autorevolezza e spirito istituzionale, garantendo il corretto funzionamento dell’assemblea consiliare e il rispetto delle prerogative di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Siamo altresì convinti che, sotto la sua guida, Sala Euno possa tornare a essere il cuore del dibattito politico cittadino e non solo, un luogo di confronto alto, aperto e partecipato, capace di riportare il Consiglio comunale al centro della vita pubblica della città. Un ruolo che, purtroppo, da troppo tempo non è stato pienamente svolto e che oggi può finalmente essere recuperato nell’interesse delle istituzioni e della comunità ennese».

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La seduta ha inoltre registrato l’approvazione di atti particolarmente significativi per il futuro della città: «Esprimiamo apprezzamento per la votazione relativa alla revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo, un passaggio importante che consente di guardare con maggiore fiducia alle prospettive di rilancio di una realtà strategica per il territorio. Positivo anche il voto favorevole alla Rottamazione Quinquies e alla variazione di bilancio destinata a sostenere le festività della Patrona e a finanziare interventi urgenti di manutenzione, risposte concrete alle esigenze della comunità ennese. Il Partito Democratico e il suo gruppo consiliare hanno contribuito con senso di responsabilità e spirito costruttivo all’approvazione di questi provvedimenti, confermando ancora una volta la volontà di lavorare nell’interesse esclusivo della città».

«Nel corso del dibattito consiliare, tuttavia – prosegue Seminara – non possiamo esimerci dal rilevare alcune dichiarazioni del consigliere Gargaglione. Fa sorridere che oggi si richiami a presunte “battute” o alla “campagna elettorale” chi, proprio durante quella campagna, arrivò a rivolgere accuse gravissime di adescamento minorile ai Giovani Democratici, senza mai sentire il dovere morale e politico di chiedere scusa alle centinaia di ragazze e ragazzi coinvolti e alle loro famiglie. A volte il coraggio non consiste nel parlare, ma nel riconoscere i propri errori. E in determinate circostanze sarebbe opportuno avere il buon senso di tacere, soprattutto quando non si è mai voluto fare un passo indietro rispetto ad affermazioni che hanno ferito una comunità giovanile che continua a rappresentare una delle espressioni più belle della partecipazione democratica in città. Riteniamo inoltre che il rispetto delle istituzioni passi dalla presenza e dalla partecipazione attiva ai lavori del Consiglio comunale. Se il consigliere Gargaglione non intende contribuire con continuità e responsabilità all’attività dell’aula, dovrebbe valutare l’opportunità di rassegnare le dimissioni, lasciando spazio a chi sia disposto a svolgere il mandato con maggiore rispetto verso i cittadini, i giovani e le istituzioni».

«Al netto di questa nota polemica, il dato politico che emerge dalla seduta è la capacità del Consiglio comunale di assumere decisioni importanti per Enna. Come Partito Democratico esprimiamo piena soddisfazione per i risultati raggiunti e rinnoviamo il nostro impegno a favore dello sviluppo della città, del buon governo delle istituzioni e della tutela degli interessi della comunità ennese», conclude Seminara.