Enna, Autodromo, ambiente, sanità, ferrovia: Crisafulli traccia la nuova agenda

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Il Consiglio comunale di Enna, nella seduta di ieri, ha eletto il proprio ufficio di presidenza: Marco Greco è il nuovo presidente del Consiglio comunale, Rosario Vasapollo il vicepresidente.

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Nella stessa seduta, ha revocato lo stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa. La delibera, proposta dalla Giunta, è stata approvata con 20 voti favorevoli e sarà resa immediatamente esecutiva. L’atto sarà trasmesso al socio di maggioranza dell’Ente, il Libero Consorzio Comunale di Enna, con l’obiettivo di procedere insieme agli altri due soci — il Comune di Enna e l’Automobile Club d’Italia — alla stesura del nuovo statuto.

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Il sindaco Mirello Crisafulli ha definito la scelta una priorità per la città: «Un atto vitale per la città, quello di rilanciare l’autodromo di Pergusa, e l’Ente è lo strumento che consente di rilanciarlo. Vogliamo revocare lo stato di liquidazione dell’Ente Autodromo Pergusa per ragionare sul suo futuro: noi pensiamo che debba essere coinvolta la società, i privati, non inserendoli nella gestione dell’ente ma facendo quello che si è fatto con la Pirelli, affittando la struttura, in modo da renderla più funzionale e attrarre investitori significativi, realizzare competizioni automobilistiche ma anche manifestazioni culturali e spettacoli».

Sul fronte ambientale ha escluso un conflitto tra pista e riserva: «Noi pensiamo di rendere tutto questo conciliabile con le attività naturalistiche, non è scritto in nessun posto che autodromo ed ambiente non possano andare d’accordo. Vorrei ricordare che l’autodromo di Monza è in un parco. Penso che a Pergusa, che è una riserva speciale, non integrale o finalizzata solo al mantenimento della fauna e della flora, possano essere conciliate le attività motoristiche in un periodo dell’anno e quelle ambientali in tutto il resto dell’anno».

Il sindaco ha annunciato l’intenzione di impiegare il personale dell’Ente al massimo delle possibilità operative, prevedendo anche incrementi retributivi e ha ricordato che la squadra di governo lavorerà al reperimento dei fondi necessari al programma: come fatto per la festa della Patrona, ha spiegato, partendo da un capitolo di bilancio di 700 euro è stata costruita una stagione estiva grazie all’intervento di privati che hanno investito sulla città.

Al centro del programma, ha aggiunto, c’è la restituzione a Enna del ruolo di capoluogo di provincia: «Il 29 giugno faremo la riunione di tutti i sindaci della provincia di Enna, convocati da me. Non si faceva la convocazione da parte del Sindaco del capoluogo, come presidente dell’assemblea dei sindaci, da tre anni». Primo punto all’ordine del giorno, l’ampliamento dell’offerta sanitaria, con l’obiettivo di un policlinico universitario a Enna come riferimento per tutta la Sicilia interna.

Nel suo intervento Crisafulli ha rivolto critiche alla precedente maggioranza sulla programmazione finanziaria, sulla sanità e sull’isolamento della città in ambito regionale ed europeo. Ha annunciato la volontà di ridiscutere con le Ferrovie dello Stato, anche con il coinvolgimento della Prefettura, i collegamenti della nuova linea ferroviaria, ricordando che Enna è città universitaria: «abbiamo consentito che allontanassero la stazione, abbiamo consentito lo sconquassamento delle strade interne a seguito dei lavori in autostrada». Ha citato inoltre l’assenza di Enna dall’istituzione del Parco Archeologico e, sul randagismo: «Con amministrazione Dipietro in 11 anni si sono spesi circa 7 milioni di euro per il canile convenzionato senza cercare una vera soluzione al randagismo e questo rientra nella mancanza di visione e di programmazione. Insomma, è mancata finora una visione d’insieme della città».

In chiusura ha rivolto un messaggio all’opposizione: «Avete idee, proposte costruttive, discutiamone».

La quinta variazione di bilancio è stata illustrata dall’assessore al ramo Giuseppe Trovato, che ha sottolineato l’opportunità di procedere secondo le priorità del momento, e quindi: l’organizzazione della festa dedicata alla Patrona e la programmazione di una serie significativa di eventi che allieteranno l’estate ennese, mostrando poi attenzione al mondo delle persone più fragili con diversi interventi in favore dei disabili e ASACOM, tra cui l’acquisto di un pulmino da concedere in comodato pluriennale al CSR. Due provvedimenti di grande rilevanza per tutta la Giunta comunale, che intende mettere le fasce più deboli al centro delle sue priorità. La variazione di bilancio è stata inoltre necessaria per l’impegno all’apertura delle piscine scoperte di Pergusa, trovate in stato di abbandono, e per i lavori di manutenzione nella piscina coperta e al palazzetto dello sport, per consentire alla squadra ennese di pallamano di accogliere in modo più dignitoso le squadre di tutta Italia per l’imminente campionato di serie A Gold. Inoltre, è stata stanziata una prima tranche di fondi per dare una risposta immediata alle esigenze di manutenzione stradale, edile, scolastica e per la cura del verde pubblico.

Il Consiglio ha infine deliberato l’adesione alla Rottamazione-quinquies.