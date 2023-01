Enna: autobus passa ma non si ferma

Se non siete abituati a prendere l’autobus, vi avvisiamo che quando si è alla fermata bisogna farsi notare con cenni molto evidenti, perché la sola presenza lì non basta, anche se siete da soli e in un punto dove non c’è altro da fare se non aspettare l’autobus. Inoltre, non bisogna distrarsi, perché l’autista non rallenta e se non si fa il cenno evidente prosegue per la sua strada come se nulla fosse.

Lo abbiamo notato questa mattina in una delle fermate di Via Pergusa ad Enna, all’altezza della rotonda di Villa Farina, intorno alle 9,45. Un autobus, malgrado la presenza di un cittadino alla fermata, lì pronto a salire, ha tirato dritto.

Ci siamo informati e ci è stato detto che l’autista è tenuto a fermarsi solo se si fa un cenno, diversamente prosegue la sua corsa. Ma ci chiediamo: se ci si distrae un attimo? Se non si è a conoscenza delle norme che regolamentano le fermate degli autobus? Se non si è a conoscenza delle tratte urbane? Se si hanno problemi fisici che impediscono il cenno?

Il buon senso, a volte, dovrebbe prevalere, ma in questo caso non è stato così.