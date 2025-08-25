Enna, autobus danneggiato dalle buche in contrada Santa Barbara: lievi ferite per tre ragazze

PUBBLICITÀ

In contrada Santa Barbara ad Enna un autobus di linea ha interrotto ieri sera bruscamente la corsa a causa di un guasto provocato dalle buche presenti sul manto stradale. L’improvviso sobbalzo ha causato il ferimento di tre ragazze che si trovavano a bordo.

Sebbene nessuna delle tre abbia riportato gravi conseguenze, sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118: due giovani sono state trasportate in ospedale in codice verde, mentre una terza in codice giallo.

L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni della viabilità nella zona.