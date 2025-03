Enna: auto parcheggiate in divieto costringono i pedoni a camminare in strada

PUBBLICITÀ

Un cittadino, lettore della nostra testata, ha segnalato alla redazione una situazione che si verifica frequentemente in un tratto di via Roma ad Enna, all’altezza della chiesa di San Tommaso. Qui i pedoni sono spesso costretti a camminare sulla carreggiata a causa delle auto parcheggiate in divieto, che occupano il passaggio pedonale.

“È una vergogna – denuncia il cittadino -. Siamo costretti a camminare in mezzo alla strada. Le auto parcheggiate sullo spazio pedonale impediscono il passaggio e le persone, con tutti i rischi del caso, devono procedere lungo la carreggiata”.

La situazione diventa ancora più critica se c’è nebbia e per chi si muove con difficoltà, come ad esempio persone in sedia a rotelle o genitori con passeggini.

Di seguito il video inviato dal lettore, girato nel tardo pomeriggio di un giorno feriale, che illustra chiaramente la problematica.