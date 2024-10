PUBBLICITÀ

Una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta alle ore 13 circa sulla A 19 dopo l’area di servizio di Sacchitello in direzione Palermo per l’incendio di una vettura.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti né problemi per la viabilità.

Sul posto anche la Polstrada.