Enna: auto in divieto ostacolano il passaggio della navetta

Qualche rallentamento alla circolazione, poco dopo la mezzanotte, nel centro di Enna alta, a causa di alcune auto parcheggiate in divieto di sosta nei pressi del Teatro Neglia.
La navetta in servizio non è riuscita inizialmente a transitare per la presenza dei veicoli lasciati in sosta irregolare. La situazione ha provocato una fila di auto.
Dopo diverse manovre, la navetta è riuscita a proseguire il percorso. L’episodio richiama però l’importanza del rispetto dei divieti di sosta, soprattutto nelle vie principali e nelle aree interessate dal passaggio dei mezzi pubblici.