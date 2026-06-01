Enna, auto finisce in una scarpata: conducente ritrovato dal nucleo cinofilo

Nel pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti in contrada Torre per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura è uscita dalla sede stradale finendo in una scarpata.
L’unico occupante del veicolo, probabilmente sotto shock, si è allontanato nelle campagne vicine. Per ritrovarlo, i Vigili del Fuoco hanno fatto intervenire il nucleo cinofilo.
L’uomo è stato immediatamente individuato dall’unità cinofila dei Vigili del Fuoco, recuperato e affidato al personale del 118.