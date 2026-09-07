Enna, auto contro un muretto sulla San Calogero e poi nella scarpata: conducente in ospedale

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Un incidente stradale autonomo si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15:30, lungo la strada San Calogero ad Enna. Un’automobile, con a bordo il solo conducente, ha impattato contro un muretto a bordo carreggiata per poi finire nella scarpata sottostante, ribaltandosi.

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I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto unitamente al personale del 118 che ha prestato le prime cure all’automobilista, provvedendo poi al suo trasferimento presso l’ospedale Umberto I di Enna.

Sul luogo del sinistro sono giunte le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.