Enna, autismo: famiglie e terapisti chiedono attenzione sui ritardi nei rimborsi

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La vicenda che vede al centro le persone con patologie autistiche, la cooperativa I Corrieri dell’Oasi, che da anni segue nella riabilitazione psicoeducativa i bambini e i ragazzi affetti da questa patologia, costretti, a metà maggio, ad annunciare la sospensione dell’erogazione di terapie se l’ASP di Enna non avesse erogato le somme che doveva da gennaio fino ad aprile, sta suscitando molto interesse anche a livello nazionale.

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Così, nei giorni scorsi, l’associazione Elpis, che raduna i genitori di bambini e ragazzi affetti da autismo, presenti il presidente Davide Lo Presti e il suo vice Vincenzo Bandinu, la tesoriera La Martina, l’ex assessore del Comune di Assoro, Montagna, e la governance della cooperativa Corrieri dell’Oasi, con a capo la responsabile Silvana Suraniti, hanno ricevuto la visita del senatore Davide Faraone.

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Il senatore ha voluto essere aggiornato su quanto avvenuto dopo la manifestazione del 28 maggio, che ha portato davanti l’Asp di Enna, per protestare, gli associati della Elpis e di tante realtà che si occupano di queste patologie convenzionate con l’azienda sanitaria provinciale.

Dopo l’incontro con il direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, che ha dato corso al bonifico in favore della cooperativa, i Corrieri dell’Oasi non hanno dovuto interrompere le terapie.

Il senatore è stato messo al corrente dei ritardi nei rimborsi alle famiglie che accedono alle terapie in regime di non convenzione e di tutte le problematiche inerenti l’autismo. Patologia che il senatore conosce bene essendo padre di una bimba che è affetta da questa patologia. E per questo Faraone si è impegnato ad intervenire, se necessario, con una interrogazione parlamentare qualora l’ASP e il suo direttore generale, Mario Zappia, non diano corso alle promesse fatte.

Si è convenuto di riaggiornarsi entro fine mese per fare il punto sulla situazione che sta mettendo a dura prova le famiglie di ragazzi e bambini autistici.

L’incontro è nato dall’esigenza di portare all’attenzione delle istituzioni il forte disagio che da tempo interessa il settore della riabilitazione. Al centro del confronto vi sono stati i continui controlli ai quali sono sottoposte le strutture, ritenuti da molti operatori e familiari eccessivi, costanti e spesso non proporzionati rispetto all’attività svolta quotidianamente dai centri.

Durante l’incontro è stata inoltre evidenziata una problematica che da anni grava sulle famiglie: i ritardi nei pagamenti e le difficoltà burocratiche legate ai rimborsi delle terapie. Secondo quanto riportato dai partecipanti, numerosi genitori sono stati costretti nel tempo a rinunciare ai percorsi terapeutici dei propri figli a causa dell’incertezza dei tempi di rimborso e delle difficoltà di accesso alle prestazioni.

Una situazione che, secondo le famiglie presenti, rischia di compromettere il diritto alla continuità terapeutica e all’assistenza sanitaria garantito dai LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, con conseguenze particolarmente pesanti per i minori e per le persone più fragili.

Il senatore Faraone ha manifestato attenzione e vicinanza alle problematiche esposte, ascoltando le testimonianze delle famiglie e degli operatori del settore.

Sulla gestione amministrativa da parte dell’ASP di Enna, famiglie e cooperativa hanno chiesto una maggiore attenzione istituzionale e un approfondimento volto a verificare il pieno rispetto dei diritti dei minori e delle famiglie coinvolte.

Le famiglie hanno infine espresso la propria solidarietà ai terapisti e ai centri riabilitativi che, nonostante le difficoltà, continuano quotidianamente a garantire servizi essenziali. È stato inoltre sottolineato come, accanto ai controlli effettuati sulle strutture riabilitative, sia opportuno accendere i riflettori anche sul funzionamento del sistema amministrativo e sui ritardi che negli anni hanno inciso negativamente sull’erogazione delle terapie e sulla tutela dei diritti dei cittadini più vulnerabili.