Enna, autismo e inclusione: incontro di sensibilizzazione all’I.C. Neglia-Savarese

PUBBLICITÀ

Parlare di autismo e promuovere una maggiore consapevolezza sulle neurodivergenze. È quanto accaduto all’I.C. “F.P. Neglia-N. Savarese” di Enna, dove gli operatori della Società Cooperativa Sociale “I Corrieri dell’Oasi” hanno incontrato gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

“L’attività è stata svolta nell’ambito dei giorni di sensibilizzazione sul disturbo dello spettro dell’autismo con l’obiettivo di accendere i riflettori su questa tematica attraverso un momento di riflessione e consapevolezza, con l’intento di incrementare negli alunni la conoscenza e la sensibilità rispetto alle neurodivergenze e contribuire a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica e sociale” ha dichiarato Sandro Cantagallo, operatore della Cooperativa.

Diverse le attività svolte dagli alunni, molte delle quali interattive, pensate per favorire il coinvolgimento diretto. Tra queste, un quiz interattivo proposto dopo la visione di un video informativo. Numerose anche le domande rivolte dagli studenti agli operatori, che hanno accompagnato gli alunni in attività pratiche, come l’assemblaggio di portachiavi, per sperimentare concretamente l’importanza della pianificazione e dell’organizzazione nel portare a termine una consegna.

Gli alunni, dall’infanzia alla secondaria, si sono preparati all’evento realizzando diversi elaborati, raccolti in un unico documento e inviati al gruppo SAI – Sportelli Autismo Italia, partecipando così all’iniziativa nazionale “Intrecci per una convivenza reciproca”. L’elaborato è stato inoltre proiettato a scuola alla presenza anche dei genitori degli alunni.

Ad accogliere gli operatori della cooperativa sono stati la dirigente scolastica Maria Filippa Amaradio e i docenti Antonietta Di Maria, referente dell’iniziativa, Nunziatina Di Bella, Roberta Bruno, Roberta Cimino, Maria Grazia Gulina, Piera Lambritto, Francesca Modaffari, Giusy Oliveri, Francesca Re, Giovanna Verde, Maria Amato, Luana Bevilacqua, Paola Di Maggio, Valentina Di Prima, Melania Di Venti, Manuela Grasso, Francesca Greca, Liborio Incudine, Lucia Leonardo, Irene Piazza, Roberta Grillo e Angelo Vaccaro.

Presenti anche le ASACOM Laura Pavone, Valentina Sutera e Francesca Bevanda e la tirocinante Carola Coniglio.