Enna, aumento delle ore agli ex ASU: Greco, «Un passo importante per i lavoratori»

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Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Marco Greco, interviene dopo l’approvazione dell’emendamento che prevede l’aumento del monte ore per gli ex ASU del Comune di Enna.

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Greco sottolinea le ricadute del provvedimento sia per i lavoratori sia per l’organizzazione degli uffici comunali: «Il voto in aula è un altro passo importante per ridare finalmente dignità a decine di lavoratori del nostro Comune e potenziare l’operatività degli uffici comunali, da anni sotto organico, per meglio garantire ai cittadini i servizi di cui la nostra comunità ha bisogno».

Il presidente del Consiglio comunale attribuisce quindi il risultato al lavoro svolto da tre rappresentanti istituzionali: «Il riconoscimento politico pieno di questo traguardo va a tre rappresentanti delle istituzioni che, con un encomiabile lavoro di squadra fatto di impegno costante, hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo: l’On. Sebastiano Fabio Venezia, l’Assessore al personale Lillo Colaleo e il vicepresidente del Consiglio Comunale Rosario Vasapollo».