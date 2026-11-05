Enna, aumentano le tariffe per gli allenamenti al Palazzetto dello Sport

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La Giunta comunale di Enna ha approvato la modifica della tariffa per gli allenamenti presso la Palestra Polisportiva “S. Anna” ubicata al Palazzetto dello Sport.

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L’amministrazione ha stabilito che, a decorrere dal 9 novembre, la tariffa sarà di 15 euro per ogni ora di utilizzo e di 7,50 euro per ogni frazione di ora eccedente l’intera ora.

La precedente tariffa era fissata a 20 euro per due ore di allenamento, corrispondenti a 10 euro all’ora.

Come riportato nella delibera, la rideterminazione è stata ritenuta necessaria per assicurare un più adeguato tasso di copertura dei costi del servizio, in linea con l’incremento previsto per l’utilizzo delle palestre degli istituti comunali, stabilito con una precedente deliberazione di Giunta del 14 settembre 2026.