Enna: Augusto Alessio Forti è il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Augusto Alessio Fonti è il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna. Ingegnere del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il comandante Fonti porta con sé un curriculum professionale di alto profilo, maturato in numerosi incarichi di responsabilità sia sul territorio nazionale sia presso le strutture centrali dell’Amministrazione.

Nel corso della sua carriera ha prestato servizio in diversi Comandi provinciali, iniziando al Nord presso il Comando di Mantova, per poi essere destinato successivamente ad Agrigento, Enna, Caltanissetta e, da ultimo, Ragusa, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente fino al 31 gennaio scorso. A questa esperienza sul territorio si aggiungono tre anni di attività svolta al Viminale, presso l’Ufficio soccorso aereo.

La sua formazione tecnica e operativa si è sviluppata anche nell’ambito della gestione delle emergenze complesse e dei grandi rischi: come analista di rischio ha valutato attività soggette a incidente rilevante, tra cui raffinerie e depositi di esplosivi, prendendo parte a interventi connessi a calamità di particolare rilievo.

Particolarmente significativa è inoltre la specializzazione nel settore aereo. Presso la sede centrale del Corpo a Roma ha ricoperto incarichi di coordinamento della flotta aerea dei Vigili del Fuoco, occupandosi sia dei Canadair impiegati nella lotta agli incendi boschivi sia della flotta elicotteri. È inoltre in possesso delle licenze di pilota di aereo ed elicottero, competenze che mette a disposizione della collettività, in particolare per le attività di antincendio boschivo (AIB).

La provincia di Enna, infatti, è notoriamente interessata, durante la stagione estiva, da numerosi eventi di incendio boschivo. In questo contesto, l’esperienza del nuovo Comandante nel settore dell’estinzione incendi con l’ausilio dei mezzi aerei rappresenta un importante valore aggiunto e un concreto sostegno operativo per il territorio.

Tra le priorità del suo incarico rientrano una conoscenza approfondita del territorio e delle sedi operative, nonché azioni mirate al rafforzamento dell’organico in vista della prossima stagione estiva. Parallelamente, il Comandante Fonti sta avviando un dialogo strutturato con le altre istituzioni, al fine di consolidare la collaborazione interistituzionale e mettere in campo tutte le attività coerenti con gli obiettivi strategici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l’anno 2026.