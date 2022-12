Enna: auguri natalizi in Piazza Vittorio Emanuele

Un gruppo di cittadini, in collaborazione con l’associazione Ita.Li, promuove domani, venerdì 23 dicembre, ad Enna l’iniziativa “Natale in piazza”, un brindisi natalizio in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 19, iniziativa lanciata e condivisa in contemporanea in tutta Italia e aperta a tutti.

“Ci vediamo il 23 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele – comunicano gli organizzatori – per scambiarci un sincero abbraccio, un augurio, per sorridere alla vita e a questo Natale, trascorrendo del tempo insieme. Portate panettoni e cioccolata calda, vogliamo che questo Natale sia un momento di serenità per tutti”.