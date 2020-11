Enna: atto vandalico anche ai danni della lapide commemorativa di Vanessa Scialfa

Ancora un atto vandalico ai danni della memoria di Vanessa Scialfa, la giovanissima ragazza ennese, ventenne, strangolata dal fidanzato nel 2012.

Un atto irriverente nei confronti della sua famiglia che, oltre a dover convivere con lo straziante dolore di aver perso la figlia sotto mano criminosa, devono subire questi soprusi. Dello scorso mese la scoperta che qualcuno aveva danneggiato il loculo dove riposa la giovane ragazza, nel quale campeggia proprio la foto con il suo bel viso. In questi giorni – come denuncia il padre Giovanni – hanno invece distrutto una lapide commemorative nei pressi del luogo del ritrovamento. “Vigliacchi che sapete prendervela solo con cose che non possono difendersi”.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi di eventuali tracce che possano permettere di identificare l’autore del gesto. Lo scorso ottobre era stata forzata la serratura della tomba di Vanessa ed erano stati sottratti alcuni oggetti lasciati dai familiari.

Angela Montalto