Enna: Attività Sportive Confederate, eletto il nuovo comitato provinciale

Mercoledì scorso si è tenuta l’assemblea elettiva provinciale dell’A.S.C. (Attività Sportive Confederate) per l’elezione del nuovo Comitato provinciale di Enna. L’assemblea ha eletto Giuseppe Germanà quale nuovo presidente provinciale, la Dott.ssa Federica Zarbo e la Dott.ssa Barbara Perna consiglieri, e la Dott.ssa Emilia Manieri responsabile dell’area sociale.

Durante la riunione il nuovo presidente, dopo aver ringraziato il presidente uscente Roberto Spena e il presidente regionale Dott. Fabio Gioia, ha tracciato gli obiettivi che il Comitato Provinciale di Enna intende raggiungere nel prossimo quadriennio olimpico.

Il nuovo presidente si è soffermato, in modo particolare, sul ruolo che lo sport può assumere quale strumento di prevenzione, educativo e sociale in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose nonché un valido strumento di inclusione sociale per i soggetti disabili e a rischio di emarginazione sociale.

Il Comitato intende, inoltre, potenziare l’offerta di consulenza e formazione, oltre ogni altro supporto, agli enti affiliati promuovendo, qualora ve ne siano le condizioni, anche delle reti associative.