Enna: attivato servizio “Cerca Casa” per studenti

L’associazione universitaria Koinè comunica a tutti i proprietari di immobili in affitto a studenti (sia ad Enna alta che ad Enna bassa) che a partire da oggi è attivo il servizio “Cerca Casa”. L’iniziativa, totalmente gratuita e senza scopo di lucro, mira a rende più agevole l’incontro tra domanda e offerta. Aderire è molto semplice: basterà comunicare all’associazione nome e cognome del proprietario dell’immobile, via e numero civico, prezzo mensile e un recapito telefonico. L’associazione inserirà l’annuncio in un apposito gruppo whatsapp con tutte le studentesse e gli studenti in cerca di casa i quali, se interessati, contatteranno direttamente il proprietario dell’immobile. I numeri che è possibile contattare sono 3341867249 e 3345963304.