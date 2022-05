Enna: attivato il “Portale del Donatore”, è il primo in Sicilia

Attivo da oggi in tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, il Portale Donatore, primo in Sicilia. Si tratta di un servizio online che consente al donatore, attraverso l’uso del PC o dello smartphone, in totale autonomia e h24, di prenotare la propria donazione in qualsiasi unità di raccolta presente sul territorio provinciale.

L’innovativo strumento consente anche di consultare la propria storia trasfusionale, le date delle donazioni effettuate e lo stato dell’idoneità. Consente, inoltre, di accedere al referto delle analisi, relative alla propria donazione effettuata, direttamente, in modo rapido e sicuro.

Come si accede al portale del donatore? Basta collegarsi al seguente link: https://sio.asp.enna.it/PortaleDonatore, effettuare una rapida registrazione, necessaria solo per il primo accesso, e procedere con le credenziali ricevute.

Il Dott. Francesco Spedale, direttore dei SIMT, i Servizi Trasfusionali, dell’ASP di Enna, esprime grande soddisfazione.

“L’ASP di Enna – ha commentato – è la prima Azienda Regionale a dotarsi di questo innovativo strumento. Si aggiunge un ulteriore tassello al percorso di ammodernamento e innovazione tecnologica dei centri trasfusionali della provincia di Enna, al fine di agevolare l’accesso alla donazione, creando vari comfort per i donatori ed al contempo puntando tutto sulla sicurezza trasfusionale. L’iniziativa è volta al potenziamento del numero delle donazioni, rendendo veramente facile, sicuro e rapido l’accesso e migliorando l’offerta dei servizi per i donatori, anche in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva; infatti, in questo momento, la nostra attenzione è massima, per evitare cali nel numero delle donazioni”.

“I SIMT dell’ASP di Enna – prosegue – grazie all’estrema generosità dei donatori, svolgono un ruolo essenziale per garantire l’autosufficienza regionale di sangue, non solo garantendo la quantità di sangue necessaria ai quattro presidi ospedalieri, ma anche a soddisfare le esigenze di altri presidi della Regione Sicilia. Ringrazio la direzione strategica dell’ASP di Enna che con lungimiranza e grande attenzione nei confronti dell’utenza sanitaria ha sostenuto questo progetto, rendendo possibile il raggiungimento di questo importante risultato, che si aggiunge alle altre iniziative, tra le quali la recente consegna delle due autoemoteche all’AVIS di Enna e alla FRATRES di Catenanuova. Tutto ciò ha già consentito la realizzazione di importanti iniziative, che hanno come scopo la diffusione della cultura della donazione del sangue”.

“Ringrazio per questo importante risultato – conclude – tutti i miei collaboratori dei SIMT dell’ASP di Enna, per lo straordinario impegno giornaliero e la professionalità, sempre pronti alle innovazioni ed al miglioramento continuo”.