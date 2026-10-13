Enna, Attilio Greco presenta “Musa e la luna” al caffè letterario Al Kenisa

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“Musa e la luna” è il romanzo dell’ennese Attilio Greco che sarà presentato domenica 18 ottobre alle 18.30 al caffè letterario Al Kenisa, in collaborazione con il Circolo della Stampa di Assostampa Enna.

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Dopo i saluti del presidente del Consiglio comunale di Enna Marco Greco e dell’assessore Katia Randazzo, a dialogare con l’autore sarà Tiziana Tavella, presidente del Consiglio regionale del sindacato unitario dei giornalisti siciliani. Interverranno inoltre l’avvocata Vicky Amendolia, che ha curato la postfazione del libro, e l’editore Armando Siciliano.

Attilio Greco si definisce un “raccontatore” più che uno scrittore. Il romanzo nasce dall’ascolto diretto di molte storie incontrate dall’autore e raccoglie esperienze che rimandano a vite segnate da abbandono, paura, solitudine, violenza, incontri e speranze.

La vicenda di Musa richiama quella di molti bambini dell’Africa subsahariana. Il protagonista è un bambino maliano costretto ad allontanarsi dal proprio mondo a seguito di una serie di circostanze. Il suo viaggio lo porta prima in Burkina Faso, poi attraverso il Niger e la Libia, dove si trova ad affrontare lavori non adatti a un bambino, fino alla traversata del Mediterraneo a bordo di un gommone.

Il romanzo prende spunto da episodi reali e, attraverso la storia di Musa, racconta esperienze e percorsi di vita spesso poco conosciuti.