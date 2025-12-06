Enna, atti vandalici in via Roma Bassa: danneggiati i mastelli dei rifiuti

PUBBLICITÀ

Segnalazioni di atti vandalici sono arrivate nelle scorse ore da via Roma Bassa, nella zona di San Tommaso, a Enna, dove diversi bidoni della raccolta dei rifiuti questa mattina risultavano rovesciati e, in alcuni casi, danneggiati.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l’episodio sarebbe avvenuto nel corso della notte. Sul posto erano visibili mastelli rotti e rifiuti sparsi lungo la strada. I cittadini riferiscono di aver provveduto a segnalare l’accaduto.

PUBBLICITÀ

EcoEnnaServizi ha già avviato le operazioni di pulizia e invita le utenze che hanno subito danni ai mastelli a recarsi presso gli uffici di via Pergusa per il ritiro dei nuovi contenitori.