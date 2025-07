Enna: astronomia, musica e divertimento al Castello di Lombardia

PUBBLICITÀ

Il verso dantesco che chiude l’Inferno torna a risuonare nel suggestivo scenario del Castello di Lombardia. Sabato 2 agosto, dalle ore 20:00, la Pro Loco di Enna organizza la terza edizione di “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un evento a ingresso gratuito che quest’anno si presenta in una veste rinnovata e più ricca di contenuti.

La novità principale sono le postazioni astronomiche curate dal Gruppo Astrofili Catanesi “Guido Ruggieri”, che metterà a disposizione telescopi professionali in aree appositamente oscurate per permettere ai visitatori di osservare, studiare e ammirare il cielo stellato. Il parco archeologico del Castello di Lombardia si trasforma così in un palcoscenico naturale dove mito, storia e cultura si fondono sotto la volta celeste.

L’astronomia non sarà l’unica protagonista della serata. Musica e spettacolo completeranno la serata.

Sul palco si esibirà il gruppo “Sikula Retró”, che proporrà brani della tradizione siciliana rivisitati in chiave moderna, una formula musicale pensata per accontentare tutte le generazioni. Ad arricchire il programma artistico ci sarà la presenza di Giuseppe Castiglia, noto per la sua simpatia contagiosa, mentre la conduzione dell’intera serata è affidata alla cantante Gabriella Rovetto.

L’organizzazione ha pensato anche al comfort dei partecipanti, prevedendo un’esperienza completa tra cultura e gastronomia. Infatti non mancherà un’area food per le degustazioni e uno spazio dedicato ai mercatini creativi, dove i visitatori potranno scoprire l’artigianato locale.

“Noi ci mettiamo musica, degustazioni e le stelle – Sottolinea Gioia Pugliese Presidedente della Proloco Enna – voi portate solo i vostri desideri da esprimere e una giacca per ripararvi dall’aria frizzante che ci regala il Castello”.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 agosto ai piedi del Castello di Lombardia, l’inizio è previsto alle ore 20:00. L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della cultura, dell’astronomia e del divertimento in uno dei siti più suggestivi della Sicilia centrale.

Fabio Marino