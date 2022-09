Enna: assunte due specialiste in dermatologia

Assunte due specialiste in dermatologia. Anche la UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) di Dermatologia dell’ASP di Enna raggiunge la completa definizione della propria dotazione organica. Hanno sottoscritto il contratto le dottoresse Alessandra Pavone e Raffaella Anfuso, alla presenza del Direttore Generale Francesco Iudica e del Direttore Sanitario Emanuele Cassarà. Presente anche il dott. Francesco Cona, dermatologo, in rappresentanza del dr. Giuseppe Greca, che dirige l’unità operativa.

Il Direttore Generale, nell’augurare buon lavoro alle specialiste, ha sottolineato come “la dermatologia dell’ASP di Enna sia un punto di riferimento per l’utenza di vaste aree collocate anche fuori provincia, essendo stata individuata dalla Regione Sicilia, tra l’altro, come centro di riferimento Psocare per lo studio e la cura della psoriasi, orticaria cronica-dermatite atopica”.

Il dott. Giuseppe Greca, responsabile dell’UOSD Dermatologia, dichiara: “Ringrazio vivamente il Direttore Generale per avere assunto due nuove valide e preparate professioniste, le dottoresse Alessandra Pavone e Raffaella Anfuso, completando così la dotazione della pianta organica della dermatologia, in sofferenza da qualche anno per la carenza di personale medico. Le due specialiste neoassunte saranno una risorsa dell’unità operativa per una valida e veloce ripresa di tutte le attività quali la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di Day Service, la riattivazione dei ricoveri in regime ordinario, l’esecuzione della terapia fotodinamica per la cura delle cheratosi attiniche precancerosi, della PUVA Terapia per il trattamento della psoriasi e di altre patologie, del laser vascolare e CO2 chirurgico. Sarà incrementata, inoltre, la collaborazione con il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I nell’ambito del progetto di telemedicina”.