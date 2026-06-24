Enna: Assostampa plaude alla delibera sugli spazi per i cronisti al Consiglio comunale

PUBBLICITÀ

La segreteria regionale di Assostampa Sicilia, con la sezione provinciale di Enna, plaude alla delibera del Presidente del Consiglio Comunale di Enna, Marco Greco, che da riconoscimento al lavoro dei cronisti e delle loro esigenze.

PUBBLICITÀ

Una delibera che arriva immediatamente dopo l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Enna e che regolamenta per la prima volta spazi ed accesso all’area del consiglio.

PUBBLICITÀ

“Questa decisione – dicono il segretario regionale Giuseppe Rizzuto ed il segretario provinciale del sindacato unitario dei giornalisti Gianfranco Gravina – rappresenta per la stampa ennese un segnale di attenzione che cogliamo con grande interesse e rinnovato spirito di collaborazione con l’istituzione consiliare e l’amministrazione comunale, su tutti i temi riguardanti l’informazione locale e la tutela delle professionalità che operano nei territori a tutela della corretta informazione e della democrazia stessa. Un esempio importante che, ci auguriamo, possa presto essere seguito dai consigli comunali non soltanto del territorio ennese, ma della regione tutta”.