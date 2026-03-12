Enna, Assostampa: corso di formazione sul nuovo codice rosso e le responsabilità del cronista

PUBBLICITÀ

Nuovo appuntamento con i corsi di formazione organizzati da Assostampa Enna in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, fissato per il prossimo sabato 14/03/2026, con inizio alle ore 10:00 presso l’Università Kore, aula adiacente al “64 Rooms”, dal titolo “Con le donne, Oltre la notizia. Il nuovo codice rosso e le responsabilità deontologiche del cronista”.

Il corso propone l’analisi degli strumenti a disposizione dei giornalisti per un’informazione di qualità e per contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione.

L’analisi del nuovo codice rosso porrà l’attenzione non solo sugli aspetti giuridici ma anche su quelli etici e professionali per i tuoi analisti l’uso corretto e consapevole le parole e la gestione dei cosiddetti reati spia il rapporto con le fonti giudiziarie.

I relatori sono: Eleanna Parasiliti Molica, avvocata penalista, referente associazione CoTuLeVi (contro tutte le violenze – sportello Diana per la violenza di genere); Linda Vitali, medico responsabile codice rosa Asp di Enna; Alberto Mario Consani, giornalista professionista, docente di deontologia presso Iulm di Milano. Modererà gli interventi Manuela Acqua, giornalista pubblicista, componente commissione pari opportunità Assostampa Sicilia.