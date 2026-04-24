Enna: assoluzione per Filippo Bertone nel processo per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

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Il Tribunale di Enna, con sentenza del 22 aprile 2026 pronunciata dal giudice Eugenia Maria Floresta, ha assolto Bertone Filippo dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Nel corso del procedimento, il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a quattro anni di reclusione, ritenendo sussistenti gli elementi alla base delle contestazioni.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, la difesa ha evidenziato elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione complessiva della vicenda, soffermandosi anche su aspetti emersi nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

In precedenza, nei confronti dell’imputato erano state adottate diverse misure cautelari, dapprima il divieto di avvicinamento, successivamente gli arresti domiciliari e poi la custodia cautelare in carcere, durata oltre cinque mesi. Nel corso del dibattimento, la misura era stata revocata e sostituita con il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, fino alla definitiva revoca successiva alla sentenza di assoluzione.

L’avvocato Carmelo Lombardo, difensore dell’imputato fin dalla fase delle indagini preliminari, ha sostenuto nel corso del giudizio una lettura della vicenda legata alla complessità del rapporto di coppia oggetto del procedimento.

“Finisce l’incubo di un uomo accusato di fatti gravissimi e che, in realtà, ha vissuto una relazione affettiva complessa, per non dire tossica, segnata da fragilità e incomprensioni. Un uomo che, come il sognatore delle ‘Notti bianche’, ha pagato un prezzo altissimo, anche in termini personali e sociali, prima di vedere riconosciuta la propria innocenza”, ha dichiarato l’avv. Lombardo, esprimendo soddisfazione per l’esito del processo.

Lo stesso Bertone Filippo ha commentato: “Ho vissuto un’esperienza devastante. Solo in carcere ho compreso quanto questa storia fosse diventata assurda, travolgendomi fino a togliermi tutto, anche la libertà. Le donne vanno tutelate dagli uomini violenti. Io non sono mai stato un violento”.

“La sentenza – conclude l’avv. Lombardo – restituisce oggi piena dignità all’imputato, ponendo fine a una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa”.