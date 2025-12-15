Enna, assoluzione definitiva per Gaetano Menzo: soddisfazione della FSP Polizia di Stato

PUBBLICITÀ

Il Segretario Generale Provinciale della FSP Polizia di Stato per la Provincia di Enna, Calogero Filippo Di Dio Perna, esprime soddisfazione nell’apprendere che la sentenza di assoluzione del 7 aprile 2025 è recentemente divenuta irrevocabile, scagionando definitivamente l’ex Segretario Generale Provinciale della FSP ennese Gaetano Menzo.

PUBBLICITÀ

“Gaetano, grande sindacalista – spiega Di Dio Perna – era intervenuto nel lontano 2019, attraverso un comunicato sindacale, a difesa dei Colleghi in servizio presso il Commissariato di P.S. di Piazza Armerina e, per tale ragione, era stato querelato per il reato di diffamazione da un funzionario in servizio in quell’Ufficio. Nelle aule del Tribunale di Enna, grazie all’eccellente lavoro del suo legale di fiducia, l’Avv.to Michele Baldi, si è riuscito a dimostrare che il comunicato sindacale, oggetto di contestazione, era esclusivamente orientato a ristabilire la pace lavorativa dei poliziotti armerini e soprattutto narrava fatti rispondenti al vero che avevano reso necessario un intervento forte e determinato a tutela dei diversi poliziotti che avevano lamentato quanto riportato in quel comunicato”.

PUBBLICITÀ

“La giustizia, nella quale la FSP Polizia di Stato di Enna ha sempre confidato, ha fatto il suo corso – conclude Di Dio Perna – e per questo non si può che essere felici dello scontato esito finale, anche se nessuno potrà ripagare il disagio subito in questi 6 lunghi anni dal protagonista, certo di aver agito per il bene dei colleghi ed in linea con quella che è la giusta posizione che ogni Sindacato dovrebbe tenere”.