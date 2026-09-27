Enna, associazioni e Sinalp a confronto sulle criticità della Sicilia

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Si è svolto a Enna un incontro tra associazioni, realtà del Terzo settore e rappresentanti del mondo sociale e produttivo siciliano, dedicato ad alcune delle principali questioni economiche e sociali dell’Isola.

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L’iniziativa, promossa da Nino Reitano, Giuseppe Di Franco e Giacomo Fascetto, ha visto anche la partecipazione del Sinalp, rappresentato dal segretario Andrea Monteleone.

Tra i temi affrontati, lo spopolamento e l’emigrazione giovanile, con particolare riferimento alle conseguenze per le aree interne. Durante l’incontro è stato richiamato anche il calo della popolazione siciliana, indicato dai partecipanti come uno degli elementi su cui concentrare l’attenzione nei prossimi anni.

Il confronto ha riguardato inoltre la sanità pubblica, l’occupazione e la necessità, secondo gli organizzatori, di una programmazione di lungo periodo sugli interventi destinati al territorio.

Spazio anche alla situazione dell’agricoltura siciliana. Giacomo Fascetto ha richiamato le difficoltà del comparto, mentre Franco Calderone, in rappresentanza degli agricoltori, si è soffermato sulla differenza tra i prezzi riconosciuti ai produttori e quelli pagati dai consumatori.

Nel suo intervento, Andrea Monteleone ha posto l’accento sul rapporto tra spopolamento e opportunità di lavoro, sostenendo la necessità di creare condizioni che consentano ai giovani di scegliere di rimanere in Sicilia.

«“Non possiamo continuare a dire soltanto dei no – ha sottolineato Monteleone – senza mettere sul tavolo alternative concrete. La Sicilia non ha bisogno di altri no ideologici. Ha bisogno di progetti valutati seriamente, investimenti controllati e sostenibili, nuove imprese, nuova occupazione e una politica capace di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Perché, secondo il Sinalp, non si può chiedere ai giovani di restare in Sicilia se contemporaneamente non si costruiscono le condizioni perché possano farlo. E soprattutto – conclude Monteleone – non possiamo continuare a lamentarci dello spopolamento dell’Isola mentre diciamo no alle opportunità che potrebbero contribuire a fermarlo. La Sicilia ha bisogno di lavoro, infrastrutture, investimenti e di una strategia capace di valorizzare le proprie risorse e di creare condizioni affinché i giovani possano scegliere liberamente di restare”.».

L’incontro si è concluso con la disponibilità delle realtà presenti a proseguire il confronto sui temi del lavoro, dei servizi pubblici, dell’agricoltura e dello sviluppo economico della Sicilia.