Enna, Associazione Ornitologica La Fenice: eletto il nuovo direttivo, Oliva presidente

53 minuti ago
Associazione Ornitologica La Fenice
Si sono svolte le nuove elezioni del Consiglio direttivo dell’Associazione Ornitologica La Fenice, storico sodalizio ennese impegnato nella promozione dell’ornitologia e dell’allevamento amatoriale.

Al termine delle votazioni, i soci hanno definito la nuova composizione dell’organo direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi anni. Ecco i nomi degli eletti: presidente Antonio Oliva, vicepresidente Gabriella Fantauzzo, tesoriere Rolando Di Dio, segretario Ubaldo Panvini, consiglieri Roberto Girelli, Pietro Sutera e Angelo Russello

Il presidente Antonio Oliva ha espresso “grande soddisfazione per la fiducia ancora una volta rinnovata” nei suoi confronti, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della continuità nell’azione associativa. Un passaggio significativo di questa tornata elettorale è rappresentato dall’elezione, per la prima volta, di una donna in un incarico di prestigio all’interno del direttivo: Gabriella Fantauzzo ricoprirà infatti il ruolo di vicepresidente.

“È un segnale importante di crescita e apertura – ha dichiarato il presidente – che valorizza competenze e sensibilità nuove, nel segno di un’associazione sempre più inclusiva e rappresentativa”.

Il nuovo direttivo si riunirà nelle prossime settimane per definire il programma delle attività future. Tra gli appuntamenti già in agenda spicca l’organizzazione del 30° anniversario di fondazione, che ricorrerà nel mese di giugno e che si preannuncia come un momento celebrativo di grande rilevanza per soci e appassionati. Altro obiettivo prioritario sarà il ritorno della mostra nazionale di ornitologia a Enna, evento che manca dal 2019 e che rappresenta un punto di riferimento per allevatori ed esperti. L’intento del nuovo Consiglio è riportare la città al centro del panorama ornitologico nazionale, rilanciando una tradizione che ha sempre riscosso ampia partecipazione e apprezzamento.

