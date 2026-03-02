Enna, Associazione Ornitologica La Fenice: eletto il nuovo direttivo, Oliva presidente

PUBBLICITÀ

Si sono svolte le nuove elezioni del Consiglio direttivo dell’Associazione Ornitologica La Fenice, storico sodalizio ennese impegnato nella promozione dell’ornitologia e dell’allevamento amatoriale.

Al termine delle votazioni, i soci hanno definito la nuova composizione dell’organo direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi anni. Ecco i nomi degli eletti: presidente Antonio Oliva, vicepresidente Gabriella Fantauzzo, tesoriere Rolando Di Dio, segretario Ubaldo Panvini, consiglieri Roberto Girelli, Pietro Sutera e Angelo Russello

Il presidente Antonio Oliva ha espresso “grande soddisfazione per la fiducia ancora una volta rinnovata” nei suoi confronti, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della continuità nell’azione associativa. Un passaggio significativo di questa tornata elettorale è rappresentato dall’elezione, per la prima volta, di una donna in un incarico di prestigio all’interno del direttivo: Gabriella Fantauzzo ricoprirà infatti il ruolo di vicepresidente.

“È un segnale importante di crescita e apertura – ha dichiarato il presidente – che valorizza competenze e sensibilità nuove, nel segno di un’associazione sempre più inclusiva e rappresentativa”.

Il nuovo direttivo si riunirà nelle prossime settimane per definire il programma delle attività future. Tra gli appuntamenti già in agenda spicca l’organizzazione del 30° anniversario di fondazione, che ricorrerà nel mese di giugno e che si preannuncia come un momento celebrativo di grande rilevanza per soci e appassionati. Altro obiettivo prioritario sarà il ritorno della mostra nazionale di ornitologia a Enna, evento che manca dal 2019 e che rappresenta un punto di riferimento per allevatori ed esperti. L’intento del nuovo Consiglio è riportare la città al centro del panorama ornitologico nazionale, rilanciando una tradizione che ha sempre riscosso ampia partecipazione e apprezzamento.