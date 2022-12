Enna: Associazione Mondoperaio, alcune delle attività in programma nel 2023

L’Associazione Mondoperaio, nel comunicare che le attività riprenderanno il prossimo anno, annuncia quelle che saranno alcune delle iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi.

“Riproporremo – comunica il presidente Salvatore Laterra – il concorso ‘Lavoro e Legalità’ in collaborazione con l’istituto comprensivo De Amicis di Enna per continuare a far riflettere gli studenti su alcune delle problematiche che riguardano il mondo del lavoro. Poi abbiamo intenzione di continuare nelle nostre attività relative all’approfondimento dei temi socio-economici del nostro territorio e sicuramente organizzeremo un ciclo di incontri con ospiti i rappresentanti del territorio”.

“Auguriamo a tutti i nostri soci e a tutti quelli che seguono le nostre attività – conclude Laterra – delle serene festività”.