Enna: Associazione Luciano Lama, continua la distribuzione di generi di prima necessità

Continua la distribuzione di generi di prima necessità da parte dell’Associazione di volontariato Ong Luciano Lama di Enna. Il giorno fissato è quello di martedì 22 novembre presso la sede in via Civiltà del Lavoro. Gli orari di distribuzione vanno dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30. Il numero progressivo di distruzione va dal tesserino numero 1 al 150. Le persone interessate dovranno recarsi presso la sede dell’Associazione con l’apposito tesserino e delle buste personali per la consegna degli alimenti.

L’iniziativa è nell’ambito del programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza (Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) –Misura 1 “Povertà alimentare”). Nello specifico il ruolo dell’associazione è quello di organizzazione partner territoriale (presso la sede di Enna), associata all’organizzazione partner capofila Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta.

L’associazione Luciano Lama si occupa di assicurare mensilmente la distribuzione, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità. I beneficiari sono nuclei famigliari in situazione di disagio socio-economici privi di reddito o con reddito insufficiente.