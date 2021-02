Enna: associazione Luciano Lama, aiuti alimentari per persone in condizione di indigenza

Mettersi a servizio di chi ha più bisogno. E’ questo il principale obiettivo per l’Associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama in questo inizio del 2021. L’associazione presieduta dall’ennese Michele Sabatino ha aderito al Programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza. Regolamento (UE) n. 223/2014. Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) – Misura 1 “Povertà alimentare”.

Il Programma ha come obiettivi sia un intervento immediato di sostegno alimentare con la distribuzione dei pacchi e parallelamente un’azione con misure di accompagnamento al fine di alleviare l’esclusione sociale cercando di fronteggiare le emergenze collettive in modo più cosciente e sostenibile. Nello specifico, il ruolo dell’associazione “Luciano Lama” sarà di Organizzazione partner territoriale (presso la sede di Enna), associata all’Organizzazione partner capofila Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. L’associazione assicurerà la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.

Nei prossimi giorni sul sito istituzionale della ONG (https://www.associazionelucianolama.it/) verranno fornite maggiori informazioni riguardo la modalità di domanda ai fini dell’ammissione al beneficio.

“Da circa un anno stiamo vivendo uno dei momenti più difficili che l’umanità possa ricordare sia da un punto di vista sanitario che sociale ed economico – commenta Michele Sabatino – ma proprio in questi momenti ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte. E l’associazione Luciano Lama non si tira indietro ed è pronta a fare la propria”.

Il Programma si pone l’obiettivo sia di un intervento immediato di sostegno alimentare con la distribuzione dei pacchi sia parallelamente un’azione con misure di accompagnamento al fine di alleviare l’esclusione sociale cercando di fronteggiare le emergenze collettive in modo più cosciente e sostenibile.

Nello specifico il ruolo dell’Associazione “Luciano Lama” sarà quello di Organizzazione partner territoriale (presso la sede di Enna), associata all’Organizzazione partner capofila Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. L’Associazione intende assicurare la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità. Il presente avviso è finalizzato all’individuazione dei beneficiari, ovvero di nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico, ai quali distribuire alimenti di prima necessità.