Enna: Associazione Lama, aperti i termini per il programma di aiuti alimentari

Nuovamente aperti i termini per l’ammissione al beneficio del programma di distribuzione di aiuti alimentari. Lo comunicano dall’associazione Luciano Lama Ong che ha aderito al programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza. Nello specifico il ruolo dell’associazione è quello di organizzazione partner territoriale, presso la sede di Enna, associata all’organizzazione partner capofila Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta. L’Associazione Luciano Lama assicurerà la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.

L’avviso è finalizzato all’individuazione dei beneficiari, ovvero di nuclei familiari in situazioni di disagio socioeconomico, ai quali distribuire alimenti di prima necessità. Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che siano cittadini italiani, di stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Nell’apposita attestazione riportano un valore ISEE in corso di validità a ISEE < € 6.000, ISEE < € 7.560 (nel caso di nuclei familiari con un solo componente di almeno 67 anni) e ISEE < € 9.360 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni).

Si può richiedere il beneficio compilando un apposito modello presso la sede dell’associazione. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità, fotocopia del codice fiscale, fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità, tesserino adesione al programma anno 2022 (qualora il beneficiario abbia già usufruito del servizio nell’anno 2022).

La domanda di ammissione potrà essere compilata presso la sede dell’Associazione Luciano Lama esclusivamente nei seguenti giorni e orari: 17/01/2023 dalle 10:00 alle 12:00, 18/01/2023 dalle 10:00 alle 12:00, 24/01/2023 dalle 10:00 alle 12:00, 25/01/2023 dalle 10:00 alle 12:00, 01/02/2023 dalle 10:00 alle 12:00, 02/02/2023 dalle 10:00 alle 12:00.