Enna: associazione HOPE APS, un anno ricco di progettazione e servizio

L’anno che sta per concludersi per l’associazione HOPE APS è stato di progettazione e di servizio, dichiara la presidente Roberta Mirisola.

Anche quest’anno l’associazione ha fornito assistenza ad oltre 30 famiglie bisognose della città di Enna attraverso attività dell’Emporio Caritas consistenti nella distribuzione di beni di prima necessità, ascolto, pagamento di utenze, distribuzione di materiale scolastico, acquisto di medicinali. Inoltre l’Emporio collabora con i diaconi della città, fornendo assistenza anche a numerose famiglie di Valguarnera assistite dalla Caritas diocesana.

Oltre le attività caritatevoli anche quest’anno l’associazione ha offerto il servizio doposcuola e attività di laboratorio per i più piccoli con il progetto HOPE Children presso la sede di Enna Bassa. Durante la scorsa estate l’associazione ha organizzato, per i più piccoli, la terza edizione del Grest Hope e si prevede anche una seconda edizione del Grinv invernale, se la situazione pandemica lo permetterà.

Dall’esperienza di questa estate è nata la collaborazione con la parrocchia SS. Crocifisso di Pergusa: i parroci, prima Fra Liborio Corriere ed ora Fra Antonino Arena, hanno concesso per le attività dell’associazione l’utilizzo del salone parrocchiale. Grazie a questa collaborazione ha preso vita l’idea di creare un Centro di Aggregazione Giovanile, con l’obiettivo principale di proporsi al territorio di Pergusa come spazio libero, aggregativo ed educativo, aperto ai numerosi minori residenti nel territorio e alle loro famiglie.

Inoltre si sta lavorando per far partire il progetto YOUng Caritas per offrire uno spazio di orientamento ai giovani, per fare esperienze, acquisire nuove competenze e sviluppare ulteriormente la loro personalità. I giovani hanno così l’opportunità di confrontarsi su tematiche attuali, sperimentare il lavoro sociale e riflettere in particolare sul tema della “giustizia sociale”, sviluppare interesse e sensibilità verso il prossimo. Quest’ultimo progetto è aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Soddisfatto il Parroco Fra Antonino, il quale afferma che “la presenza di un’associazione formata di giovani è da stimolo per tutta la comunità di Pergusa e soprattutto coinvolge l’intero territorio circostante. Attendiamo la conclusione dei lavori finanziati sia dalla nostra associazione che dalla generosità dei parrocchiani e dei gruppi della parrocchia per poter organizzare l’inaugurazione del centro di aggregazione giovanile e l’inizio delle attività. Con la speranza di poter vedere molte persone avvicinarsi al mondo dell’associazionismo e del volontariato e di poter vedere l’associazione come uno strumento di fraternità e di solidarietà”.