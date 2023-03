Enna: Associazione Donne Medico, congresso sulle malattie reumatiche

L’Associazione Italiana Donne Medico di Enna, in collaborazione con Asimar, si approccia ai soggetti con malattia reumatica. Il secondo congresso, dal titolo “La gestione integrata delle malattie reumatiche: focus on gender gap” si terrà all’Uban Center di Enna il prossimo 15 aprile.

Durante il convegno, che si articolerà in diverse sessioni, i discenti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti su alcuni dei punti ancora oggi non risolti, quali efficacia e sicurezza a lungo termine delle terapie, il ruolo della medicina di precisione nella scelta del trattamento e il problema della sostenibilità economica. I professionisti coinvolti dovranno saper supportare il paziente nelle varie fasi della malattia, in un’ottica di presa in carico integrata con gli altri professionisti di riferimento.

Il programma si concluderà con una tavola rotonda, occasione di scambio culturale e di messa a fuoco delle nuove opportunità fisiatriche e terapeutiche.

Per maggiori informazioni e iscrizioni (riservata a medici chirurghi, odontoiatri, biologi, fisioterapisti, infermieri, psicologi, operatori delle organizzazioni sociali in ambito pubblico e privato, volontari e personale tecnico/amministrativo) consultare il sito www.donnemedico.org.