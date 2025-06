Enna: assistenza infermieristica nelle esercitazioni, protocollo di intesa tra Questura e Asp

PUBBLICITÀ

In un importante passo verso il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni locali, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e la Questura di Enna hanno sottoscritto un protocollo di intesa, unico in Sicilia per la sua specificità, finalizzato a garantire un supporto sanitario qualificato durante le esercitazioni di tiro a fuoco del personale della Polizia di Stato.

Il protocollo, firmato nelle scorse settimane, prevede che l’ASP di Enna si impegni a fornire con periodicità concordata e calendarizzata mensilmente l’assistenza sanitaria infermieristica necessaria per le esercitazioni di tiro a fuoco, assicurando così un intervento tempestivo e professionale in caso di eventuali emergenze o incidenti.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia, garantendo un supporto sanitario qualificato durante le attività di addestramento, che sono fondamentali per il corretto svolgimento delle funzioni di polizia. La calendarizzazione e l’individuazione del personale infermieristico sarà effettuata dal dirigente delle Professioni Sanitarie, Area infermieristica ed Ostetrica, Dr.ssa Maria Lucia di Grigoli, che ha immediatamente manifestato la disponibilità del comparto offrendo le professionalità degli operatori sanitari.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna Dr. Mario Zappia ha espresso soddisfazione per questo protocollo d’intesa, sottolineando come esso rafforzi il rapporto di fiducia tra ASP e Polizia di Stato e confermi il ruolo dell’Azienda nel garantire servizi di assistenza sanitaria utili nel territorio a 360 gradi.

“La collaborazione istituzionale – ha dichiarato il DG Zappia – rappresenta un presupposto fondamentale per offrire ai cittadini servizi integrati e di qualità, come Azienda siamo orgogliosi di contribuire con il nostro supporto professionale, siamo consapevoli che solo unendo le forze possiamo affrontare con efficacia le sfide del nostro territorio”.

La Questura di Enna ha invece evidenziato come questa iniziativa contribuisca a creare un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per il personale di polizia, rafforzando il rapporto tra le istituzioni e la comunità locale. Con lo stesso protocollo di intesa la Questura di Enna si impegna a partecipare, a richiesta, sia a progetti di prevenzione promossi dall’ASP che a svolgere attività di formazione finalizzata al conseguimento di più elevate professionalità da parte degli operatori sulle norme di sicurezza da osservare in caso di emergenza sulle strade e sugli interventi di soccorso interessati da possibili atti criminosi così come su altri progetti di comune e costante interesse.

Il protocollo di intesa si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione tra enti pubblici, promosso a livello nazionale, e volto a migliorare la sicurezza ed il benessere dei cittadini e degli operatori impegnati in attività di pubblica utilità. Lo spirito di reciproca collaborazione tra ASP e Questura di Enna si dimostra ancora una volta fruttuoso ed utile per tutti.

La programmazione delle visite infermieristiche sarà effettuata in modo da garantire una copertura costante e puntuale, nel rispetto delle esigenze operative di entrambe le parti.

Con questa iniziativa, l’ASP di Enna e la Questura di Enna dimostrano ancora una volta il loro impegno comune nel promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e nel tutelare la salute di chi quotidianamente si dedica alla tutela della collettività.