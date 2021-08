Enna: assicurata fornitura idrica alle aziende agricole di Pergusa colpite dagli incendi

Mediante un’azione sinergica posta in essere dalla Prefettura di Enna e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, verrà assicurata fornitura idrica alle aziende agricole distrutte o danneggiate dalle fiamme al fine di consentire la sopravvivenza degli animali presenti per il tempo necessario al ripristino delle condutture e degli impianti compromessi. Il servizio sarà garantito con modalità tali da non compromettere il normale svolgimento delle principali funzioni di istituto rimesse al Comando.

Tale attività a supporto della popolazione maggiormente danneggiata si inquadra nell’ambito dell’azione combinata che le diverse componenti di protezione civile devono attendere per agevolare nella fase post emergenziale il ritorno alla normalità.

Nel precisare che non sarà possibile accogliere istanze da parte di singoli cittadini non portatori degli interessi sopra descritti, la Prefettura informa che le stesse potranno essere indirizzate direttamente alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai seguenti recapiti: 0935.530911, Email com.enna@cert.vigilfuoco.it, Email PEC (Sala Operativa) com.salaop.enna@cert.vigilfuoco.it.