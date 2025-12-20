Enna, assemblea UIL FPL al Comune: la posizione del sindacato sulla vertenza del personale part time

PUBBLICITÀ

Un ringraziamento ai lavoratori e un appello al Governo regionale arrivano dalla UIL FPL al termine dell’assemblea dei dipendenti comunali di Enna, svoltasi il 18 dicembre, indetta dalla Federazione sindacale.

PUBBLICITÀ

«Un grazie alle lavoratrici ed ai lavoratori del Comune di Enna per avere partecipato numerosi all’assemblea, del 18 dicembre, indetta dalla nostra Federazione», dichiarano le RSU UIL FPL del Comune di Enna, insieme al segretario provinciale Mario Mingrino e al segretario generale UIL FPL Giuseppe Adamo.

PUBBLICITÀ

Nel comunicato viene sottolineata anche la presenza istituzionale all’incontro: «Una presenza, quella dell’Assessore al Personale, Rosario Vasapollo, ci permette di avere al nostro fianco anche l’Amministrazione Comunale, nella vertenza che abbiamo intrapreso, ossia quella di rivendicare le stesse opportunità degli ex Asu contrattualizzati, a diciotto ore, dal Comune di Enna cinque anni fa».

La UIL FPL rivolge quindi una richiesta al Governo regionale: «La Uil Fpl chiede al Governo Regionale che vengano concesse ai Comuni che hanno stabilizzato il personale con le finalità della legge regionale 8 del 2017, fruendo solo per cinque anni del contributo, le stesse risorse che sono state destinate, invece, ai comuni che paradossalmente stanno stabilizzando solamente oggi».

Secondo il sindacato, «la scelta del Governo Regionale di attribuire risorse (etero finanziate) ai comuni che non avevano ancora stabilizzato gli Asu per coprire contratti a ventiquattro ore è estremamente positiva, ma non tenere in considerazione gli Enti che, invece, a proprie spese tengono in essere i contratti a diciotto ore, tende a mettere a serio rischio i servizi della nostra comunità».

Nel documento viene evidenziato anche il peso numerico del personale coinvolto: «Sono circa settanta le lavoratrici ed i lavoratori utilizzati a diciotto ore, ossia un terzo dell’intera dotazione organica del Comune. Questo dato purtroppo è estremamente preoccupante, preso atto che ci sono anche gli ex articoli 23».

Per questi ultimi, spiegano i rappresentanti sindacali, «il Governo parrebbe orientato ad aumentare il numero delle ore». Tuttavia, «anche su quest’ultimi si ritiene insufficiente l’ulteriore trasferimento perché il nostro obiettivo è quello di portare il personale in tutta la Sicilia ad un numero di ore che possa garantire a questa tipologia di lavoratori ad avere una retribuzione ed una pensione adeguate alle esigenze ed alle aspettative di vita».

La nota si chiude con un impegno alla vigilanza: «Continueremo a vigilare sui lavori d’aula, ivi compresi quelli che si svolgeranno nel 2026 per il cosiddetto Collegato alla finanziaria».