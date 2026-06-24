Enna, assemblea UIL FP su previdenza complementare e monte ore dei part-time

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Si è svolta ieri, negli spazi dell’Urban Center di Enna, un’assemblea sindacale organizzata dalla UIL FP. L’appuntamento di Enna inaugura il primo di una serie di incontri che il sindacato porterà avanti in modo capillare in tutta la regione.

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A guidare i lavori e a rappresentare il sindacato sul territorio sono intervenuti il segretario generale UIL FP Enna, Giuseppe Adamo, il segretario organizzativo, Mario Mingrino, il segretario provinciale alle funzioni centrali, Giovanni Marmo, e il coordinatore provinciale alle funzioni locali, Pasquale Calandra. Hanno preso parte all’assemblea anche i vertici della segreteria siciliana: il segretario regionale alle funzioni locali, Vito Sardo, e il capo dipartimento alle funzioni locali, Vincenzo Prestifilippo.

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L’assemblea ha registrato partecipazione e attenzione da parte dei presenti, sviluppandosi attorno a due temi principali per il comparto.

Il primo focus ha riguardato il Fondo Perseo, il fondo pensione complementare negoziale dedicato ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità. Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza di questo strumento di tutela previdenziale, con chiarimenti per il futuro dei dipendenti pubblici.

Il secondo tema ha riguardato l’aumento del monte ore per i lavoratori part-time. Su questa criticità contrattuale, la delegazione della UIL FP ha assunto una posizione netta: il sindacato si schiera in prima linea per garantire il dovuto riconoscimento professionale ed economico a questi lavoratori, promuovendo ogni azione necessaria per sbloccare e integrare le ore lavorative.

L’incontro ennese apre le prossime tappe regionali, confermando la volontà della UIL FP di mantenere un dialogo costante e diretto con le lavoratrici e i lavoratori della Pubblica Amministrazione sul territorio.