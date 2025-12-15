Enna: assemblea regionale Legambiente all’Urban Center

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri, presso il complesso dell’Urban Center di Enna, l’assemblea regionale di Legambiente Sicilia. Ancora una volta l’associazione ambientalista ha scelto la città di Enna e la sua struttura convegnistica come sede di uno dei principali appuntamenti del proprio calendario regionale.

I lavori sono stati coordinati dal presidente regionale Tommaso Castronovo e dalla direttrice Vanessa Rosano. L’assemblea è stata aperta dai saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, portati dall’assessore Giuseppe La Porta.

Nel corso della giornata sono stati affrontati numerosi temi all’ordine del giorno. I lavori si sono protratti fino al pomeriggio e si sono conclusi con l’intervento del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, collegato in videoconferenza.