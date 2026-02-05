Enna: assemblea pubblica per la costituzione del Comitato Pride 2026

PUBBLICITÀ

Il collettivo Altra Sponda Enna, promotore della seconda edizione di Enna Pride, ha annunciato la convocazione di una prima assemblea pubblica aperta a singole persone, associazioni e realtà interessate, finalizzata alla costituzione del Comitato Pride 2026, che si occuperà dell’organizzazione della prossima manifestazione.

Nel corso dell’assemblea saranno definiti alcuni elementi centrali dell’edizione 2026, tra cui la data dell’evento, la tematica e le modalità di partecipazione al comitato organizzativo, raccogliendo le adesioni di chi intenderà contribuire alla preparazione dell’iniziativa.

Il collettivo promotore sottolinea come il Pride rappresenti oggi diversi aspetti: una celebrazione dell’orgoglio e dell’identità, una manifestazione di carattere politico volta a richiamare l’attenzione sui diritti civili delle persone LGBTQIA+, e uno spazio di espressione e sicurezza, in particolare per chi vive in contesti territoriali più piccoli o complessi come l’entroterra siciliano.

L’assemblea si terrà venerdì 14 febbraio alle ore 18:30, presso la sede di Mondoperaio, in via Ree Pentite n. 31, a Enna Alta. L’incontro è aperto a chiunque condivida i principi alla base dell’iniziativa e desideri partecipare al percorso organizzativo del Pride 2026.