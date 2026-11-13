Enna, assemblea provinciale del Pd: sanità, Province e spopolamento tra le priorità politiche

assemblea dei circoli del Partito Democratico della provincia di Enna
assemblea dei circoli del Partito Democratico della provincia di Enna
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Si è svolta l’assemblea dei circoli del Partito Democratico della provincia di Enna, dedicata al confronto sull’attività amministrativa del Libero Consorzio Comunale e alla definizione delle priorità politiche da sottoporre alla Regione Siciliana.

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All’incontro hanno partecipato il presidente del Libero Consorzio Comunale Piero Capizzi, i consiglieri provinciali delegati e l’onorevole Stefania Marino.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle principali attività dell’ente provinciale, a partire dagli interventi di riqualificazione degli istituti scolastici superiori, sia quelli già realizzati sia quelli programmati. Tra gli argomenti affrontati anche il servizio ASACOM, relativo all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, e le questioni riguardanti le infrastrutture del territorio. In particolare, il confronto ha interessato i lavori della strada Panoramica di Enna, le prospettive dell’Ente Autodromo di Pergusa e gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità provinciale.

Una parte dell’assemblea è stata inoltre dedicata alle proposte che il Partito Democratico ennese intende portare all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana, in vista della discussione sul disegno di legge di Stabilità. Tre le priorità individuate: l’abolizione del ticket sanitario, il ritorno all’elezione diretta del presidente della Provincia e l’introduzione di misure strutturali per contrastare lo spopolamento delle aree interne.

A margine dell’incontro, Katya Rapè ha ribadito la volontà del partito di mantenere saldo il legame tra territori e istituzioni.

«Le nostre proposte mettono al centro i diritti, l’equità sociale e la partecipazione democratica» si legge nella nota diffusa al termine dei lavori. «Il Partito Democratico della provincia di Enna continuerà a svolgere il proprio ruolo di proposta, confronto e raccordo tra i circoli, gli amministratori e i rappresentanti istituzionali, nella convinzione che soltanto attraverso un lavoro condiviso sia possibile dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità».

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