Enna, assemblea generale Fillea Cgil: approvato il bilancio preventivo 2026

PUBBLICITÀ

Si è riunita l’assemblea generale della Fillea Cgil Enna, che ha affrontato e discusso i principali temi all’ordine del giorno del settore delle costruzioni in provincia. L’assemblea ha approvato il bilancio preventivo 2026, che evidenzia un quadro complessivamente positivo.

PUBBLICITÀ

«Crescono occupazione e massa salari, +16% e +20% – ha spiegato Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil Enna – ma restano forti criticità su legalità, sicurezza e grandi opere. Emerge inoltre con forza la difficoltà nel reperimento della manodopera, soprattutto in vista dell’entrata nel vivo delle grandi opere infrastrutturali».

PUBBLICITÀ

Particolare preoccupazione è stata espressa per la complessa situazione del Consorzio impegnato nei lavori del lotto 5 Catenanuova–Dittaino, che mette a rischio il futuro occupazionale di quasi 100 lavoratori. L’assemblea chiede che vengano messi in campo tutti gli sforzi necessari per risolvere la crisi dei soggetti preposti e tutelare i livelli occupazionali.

«Positiva, invece – ancora Salvo Carnevale – l’approvazione delle nuove prestazioni territoriali erogate dalla Cassa edile provinciale, frutto anche del contributo determinante della Fillea Cgil di Enna: importi più elevati, numero delle prestazioni raddoppiate e tempi di erogazione significativamente ridotti. Il 2026 sarà inoltre un anno centrale per il settore a livello provinciale, che dovrà essere segnato dal rinnovo del contratto integrativo provinciale».

L’assemblea ha denunciato la scarsa attenzione all’applicazione del protocollo di legalità nelle grandi opere e il numero crescente di infortuni sul lavoro, superiore al rapporto tra infortuni e media occupazionale territoriale nel settore degli ultimi anni. È stata ribadita l’inutilità della patente a punti così come concepita e la necessità di costituire con urgenza un tavolo provinciale di monitoraggio, per individuare soluzioni concrete e condivise.

Durante l’assemblea generale sono intervenuti Antonio Malaguarnera, segretario generale della Cgil di Enna, Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, e ha concluso Angelo Sposato, della segreteria nazionale Fillea Cgil.

La Fillea Cgil di Enna conferma il proprio impegno a difesa del lavoro, della sicurezza, della legalità e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore delle costruzioni. E nelle prossime settimane focus su gestione degli appalti pubblici, sulle continue interruzioni autostradali e sulla storica inefficienza della rete viaria provinciale.

Oggi, sempre a Enna, si riunisce l’assemblea generale della Fillea Cgil Sicilia.