Enna: assemblea dell’Associazione regionale dei Cori siciliani

Si è svolta ieri nei locali del chiostro della chiesa di Montesalvo, a Enna, l’assemblea regionale dell’Associazione regionale dei Cori siciliani.

Durante l’incontro sono state effettuate le elezioni per il rinnovo del direttivo e la nomina del nuovo presidente. L’assemblea ha votato all’unanimità i nuovi componenti, eleggendo come presidente Stefano Trimboli di Milazzo e come consiglieri Giovanna Fussone (Enna), Giuseppe Cristaudo (Giarre), Giuseppe Di Gaetano (Augusta), Vincenzo Li Cavoli (Alcamo), Luisa Lombardo (Palermo), Salvatore Signorello (Catania).

Con il nuovo direttivo, l’ArsCori si prepara ad affrontare il prossimo triennio con l’impegno di rafforzare la presenza della musica corale in Sicilia e continuare a promuovere la cultura musicale a livello regionale.

Quest’anno l’assemblea ha avuto luogo a Enna, così come era avvenuto per l’apertura dei primi lavori del gruppo diversi anni fa. Una scelta che ha sancito un legame significativo tra la cittadina ennese, che vede anche la conferma della consigliera Giovanna Fussone, direttore del coro Passio Hennensis, e l’ArsCori Sicilia.

Il triennio appena concluso è stato caratterizzato da numerose attività. Tra le più significative, la Rassegna regionale dei Cori siciliani ad Agrigento, nella splendida Valle dei Templi, che ha visto la partecipazione di oltre seicento coristi e la presenza di migliaia di persone tra il pubblico.

E ancora, i concerti dello scorso ottobre a Catania, dove si sono radunate sedici corali provenienti da tutta la Sicilia che hanno tenuto concerti nelle chiese storiche della città etnea con un gran finale in musica con la partecipazione di tutti i cori, al tramonto, sulla gradinata della chiesa benedettina di San Nicolò l’Arena.

L’ArsCori ha inoltre organizzato oltre 120 concerti in tutta la Sicilia per il progetto “Nativitas – La voce dei cori per il Natale”, curato da Feniarco, Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali, che gode del sostegno del Ministero della Cultura, prendendo parte, assieme ad altre associazioni regionali, alle celebrazioni della Festa della Musica e della Festa nazionale di Musica sacra, sempre sotto l’egida dalla Feniarco.

L’ArsCori ha sempre posto particolare attenzione alla formazione. A tal proposito, sono stati organizzati corsi per direttori di coro tenuti dal maestro Giovanni Scalici, eccellenza nel suo campo come direttore e vincitore di numerosi concorsi internazionali come compositore.

Durante l’assemblea diversi presidenti e direttori hanno proposto nuovi progetti artistici e con lo sguardo rivolto al futuro, l’ArsCori si prepara per il futuro triennio a continuare la sua missione di unire le voci della Sicilia, arricchendo la scena musicale regionale con eventi che celebrano la passione per la musica corale.