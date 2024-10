Enna: assemblea ANCoS Confartigianato, riconoscimenti per le eccellenze locali

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri l’assemblea di ANCoS Enna 2024, con la partecipazione dei soci, dei membri del direttivo e del segretario nazionale Fabio Menicacci. L’evento ha segnato la conclusione di una settimana ricca di iniziative ed eventi organizzati per festeggiare il quindicesimo anniversario del comitato territoriale di Enna, nato nel 2009 con l’obiettivo di promuovere attività sociali, culturali e sportive al servizio della comunità locale.



Durante la cerimonia ANCoS ha assegnato targhe di riconoscimento a figure e istituzioni ed enti che si sono distinte per il loro operato a favore del benessere sociale, della salute e dello sviluppo culturale della città. Destinatari di tali riconoscimenti sono stati: la Cooperativa Sociale La Contea di Enna, per l’importante lavoro svolto in favore delle persone più fragili; il dott. Restivo, Primario di Nefrologia dell’Ospedale Umberto I di Enna, per il suo instancabile impegno nel settore sanitario, ed il prof. Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore, per il suo ruolo nella creazione e nello sviluppo della quarta università siciliana.

L’assemblea ANCoS Enna 2024, arricchita dalla partecipazione di figure istituzionali come il vice sindaco di Enna Francesco Comito, il presidente del Consiglio Comunale Paolo Gargaglione e l’assessore alle politiche sociali Mirko Milano, si è conclusa in un clima di riconoscenza e fiducia verso il futuro.