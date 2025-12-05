Enna: assegnato il Golden Dragon all’assessore Mirko Milano

PUBBLICITÀ

E’ stato assegnato a Mirko Milano, assessore agli Spettacoli del Comune di Enna, il Golden Dragon per l’impegno profuso nello sport, in particolare per l’organizzazione dello stage di arti marziali svoltosi lo scorso fine settimana al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

In precedenza il riconoscimento era stato conferito anche al maestro tibetano Antonio Morgano. La consegna ufficiale del premio avverrà il prossimo anno in Repubblica Ceca.

La Federazione Internazionale delle arti marziali ha inteso riconoscere il contributo di Mirko Milano alla promozione dello sport e dell’attività sportiva a livello locale. Milano è allievo del maestro Antonio Morgano.

Il Golden Dragon è un prestigioso riconoscimento ideato dalla Federazione Internazionale di tutte le arti marziali per onorare figure che si sono distinte per risultati, dedizione e contributo alla crescita del movimento sportivo.