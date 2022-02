Enna: Ass. Luciano Lama, distribuzione generi di prima necessità

L’associazione “Luciano Lama” ha nuovamente aderito al programma di distribuzione degli aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza. L’associazione si occuperà, infatti, di assicurare mensilmente la distribuzione in favore di famiglie bisognose di un pacco contenente alimenti di prima necessità.

I beneficiari sono nuclei familiari in situazione di disagio socio-economici privi di reddito o con reddito insufficiente che siano cittadini italiani, di Stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Nell’apposita attestazione devono riportare un valore ISEE in corso di validità inferiore a € 6.000, inferiore a € 7.560 nel caso di nuclei familiari con un solo componente di almeno 67 anni, inferiore a € 9.360 nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni.

Il beneficio può essere richiesto compilando l’apposito modello presso la sede dell’associazione in via Civiltà del Lavoro allegando copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale, l’attestazione ISEE e il tesserino di adesione al programma anno 2021. La richiesta potrà essere presentata dalle ore 10 alle ore 12 dal 28 febbraio al 3 marzo, dal 14 al 17 marzo, dal 21 al 24 marzo.