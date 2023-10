Enna: Asp, venerdì chiusura di alcuni uffici e ambulatori per disinfestazione

PUBBLICITÀ

L’Asp di Enna comunica che giorno 3 novembre sarà effettuato il servizio di derattizzazione e disinfestazione, e pertanto, gli uffici e gli ambulatori ubicati nei seguenti immobili resteranno chiusi: Poliambulatorio ex INAM di Enna (esclusi i locali della Guardia Medica e del 118), Servizio Farmaceutico, Neuropsichiatria Infantile, Medicina Legale, Uffici distrettuali di Enna e Fisiatria, siti in Via Calascibetta; Stabile Distretto Sanitario Territoriale di Enna viale Diaz n. 49, Stabile Direzione Aziendale e altri uffici amministrativi Viale Diaz 7/9 Enna Alta; Stabile Laboratorio di Sanità Pubblica, Consultorio Familiare, sito in Via Messina 106; Stabile ex Ospedale Enna Alta; Stabile Via IV Novembre 40 ove è collocato il SERT (Servizio per le Tossicodipendenze).

Il servizio di Guardia Medica e la postazione del 118 resteranno aperti.