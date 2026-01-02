Enna, ASP: ulteriori aperture straordinarie sportelli cambio medico di base

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna, per continuare a garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza e agevolare tutti i cittadini che necessitano di effettuare il cambio del medico di medicina generale, anche per la prima settimana di gennaio ha disposto ulteriori aperture straordinarie degli uffici siti a Enna in via Calascibetta n. 1 (ex INAM) piano terra, al fine di smaltire senza disagi le numerose richieste.

Considerato che martedì 6 gennaio è giorno festivo, gli sportelli saranno aperti nelle seguenti giornate: lunedì 5 gennaio ore 8:30 – 12:30; mercoledì 7 gennaio ore 8:30 – 12:30; giovedì 8 gennaio ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30.

L’ASP ricorda che è possibile effettuare il cambio medico anche online, comodamente da casa, scaricando la modulistica dal sito https://www.aspenna.it/2020/10/01/16350/ e inviandola all’indirizzo email cambiomedico.enna@asp.enna.it