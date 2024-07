Enna: Asp, tomografo computerizzato all’Ospedale di Nicosia

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato l’approvazione degli atti di gara per la fornitura degli accessori necessari al funzionamento del Tomografo Computerizzato in dotazione al Presidio Ospedaliero di Nicosia. Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato, la delibera affida la fornitura all’operatore economico GE Medical System Italia per un importo di Euro 68.400, 00 più Iva.

PUBBLICITÀ

Gli accessori sono a completamento del Tomografo Computerizzato destinato alla Unità operativa Semplice Dipartimentale di Nicosia Radiologia del Basilotta. L’acquisizione è a valere dei fondi del PNRR – Azione 1.1.2 Grandi apparecchiature Fonte Finanziamento 123.

“Occorre avere attenzione particolare per tutti i presidi ospedalieri al di fuori del capoluogo – dichiara il Direttore Generale, dott. Mario Zappia – e sarà nostra cura provvedere agli investimenti in tutti gli ospedali”.